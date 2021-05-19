Формульний McLaren MP4-25A оцінюється аукціоном RM Sotheby's у 5–7 мільйонів доларів.

Переможний болід чинного чемпіона Формула 1 виставляється на продаж вперше. Торги відбудуться на домашньому треку Льюїса Хемілтона, під час Гранпрі Великобританії 16–18 липня.

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RM Sothebys наводить кілька важливих цифр, які описують професійні досягнення Льюїса Хемілтона у чемпіонаті Формула 1:

Найбільша кількість перемог у професійній кар’єрі в Формула 1 – 98;

Найбільша кількість поул-позицій в Формула 1 – 100;

Найбільша кількість призових місць (подіумів) в Формула 1 – 169;

Найбільша кількість очок пілота Формула 1 – 3872;

Найбільша кількість чемпіонських титулів у Формула 1 – 7.

І це справді грандіозні успіхи для гонщика та його команди. До цього можна додати хіба що те, що Хемілтон здобув 4 перемоги поспіль у чотирьох останніх чемпіонатах. А свою кар’єру в F1 британський пілот розпочав у 2007 році з Гранпрі Мельбурна. З тих пір він брав участь у 270 Гранпрі та лідирував понад 5170 кіл.

Фото: McLaren MP4-25A Льюїса Хемілтона з Гранпрі Туреччини 2010 / RM Sothebys

На торги виставлений болід, який Хемілтон пілотував на Гранпрі Туреччини 2010 року і привів до фінішу першим. Друге місце тоді зайняв його напарник і земляк Дженсон Баттон. Переможний McLaren MP4-25A оснащений 2,4-літровим двигуном V8 Mercedes-Benz FO 108X.

В описі на сайті аукціонного дому зазначено, що болід все ще придатний для перегонів на треку і навіть має підтримку від оригінальної заводської команди у рамках підрозділу Heritage.