Болид Формулы-1 Михаэля Шумахера выставили на продажу. За него рассчитывают выручить около 10 миллионов долларов.

За долгую карьеру в автоспорте легендарный Михаэль Шумахер выиграл немало гонок и завоевал семь чемпионских титулов. Основная масса успехов пришлась на период выступления немца за команду Ferrari, с которой у большинства и ассоциируется Красный барон.

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В последние годы было продано немало машин, на которых за Скудерию выступал Шумахер, но наследие Михаэля велико – очередной болид появился на торгах.

Новым лотом торгов стала Ferrari F2001b, на которой немецкий гонщик проехал три первых этапа в 2002 году, прежде чем сменить его на новый Ferrari F2002. За рулем машины Шумахер-старший выиграл Гран-при Австралии, а также завоевал поул-позицию на Гран-при Малайзии – это была 150-я победа Михаэля в квалификациях Формулы-1.

После того как была готова новая модель, болид остался в заводской коллекции Скудерии. Через несколько лет машину с 825-сильным 3,0-литровым атмосферным V10 и 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач решили продать. Купить ее может любой достаточно богатый фанат Красного барона.

В прошлом году Ferrari F2003, на котором Михаэль Шумахер одержал пять побед в гонке, выиграл три поул-позиции и завоевал два подиума, был продан за 14,8 миллиона долларов. Учитывая, что за плечами Ferrari F2001b всего одна победа в гонках, он явно не будет столь дорог. Однако за болид рассчитывают выручить около 10 миллионов долларов.