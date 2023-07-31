За нього розраховують виручити близько 10 мільйонів доларів.

За довгу кар'єру в автоспорті легендарний Міхаель Шумахер виграв чимало перегонів та завоював сім чемпіонських титулів. Основна маса успіхів припала на період виступу німця за команду Ferrari, з якою у більшості і асоціюється Червоний барон.

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В останні роки було продано чимало машин, на яких за Скудерію виступав Шумахер, але спадщина Міхаеля велика - черговий болід з'явився на торгах.

Новим лотом торгів стала Ferrari F2001b, на якій німецький гонщик проїхав три перші етапи у 2002 році, перш ніж змінити його на новий Ferrari F2002. За кермом машини Шумахер-старший виграв Гран-прі Австралії, а також завоював поул-позицію на Гран-прі Малайзії – це була 150-та перемога Міхаеля у кваліфікаціях Формули-1.

Після того, як була готова нова модель, болід залишився у заводській колекції Скудерії. Через кілька років машину з 825-сильним 3,0-літровим атмосферним V10 та 7-ступінчастою секвентальною коробкою передач вирішили продати. Купити її може будь-який досить заможний фанат Червоного барона.

Минулого року Ferrari F2003, на якій Міхаель Шумахер здобув п'ять перемог у перегонах, виграв три поул-позиції та завоював два подіуми, був проданий за 14,8 мільйона доларів. Враховуючи, що за плечима Ferrari F2001b лише одна перемога в перегонах, він явно не буде таким дорогим. Проте за болід розраховують виручити близько 10 мільйонів доларів.