Электрические внедорожник и пикап должны выйти на рынок в 2022 году.

Bollinger B1 и B2 имеют много общего с Tesla Cybertruck, включая электрическую силовую установку и остроугольные кузова, но Илон Маск и его пикап имеют одно очень важное преимущество по сравнению с Bollinger: работающая компания, которая на самом деле строит автомобили.

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Стартап Bollinger существует уже более трех лет, а свой рабочий прототип фирма показала, через три месяца, после первого выхода в СМИ. Проект, по-видимому, разрабатывался гораздо дольше и продлится еще какое-то время, поскольку фирма обнародовала серию фото того, что называет “дизайном производственных намерений” для своих двух моделей, а также некоторые более подробные технические детали.

Оба транспортных средства – внедорожник и пикап являются воплощением функциональности, за которой следует форма. Это привело к тому, что дизайн машин получился примитивно простым. Однако на последних фото обе модели выглядят уже значительно приятнее, благодаря белому цвету кузова, вместо прежнего черного.

В целом дизайн внедорожника выглядит так, будто кто-то попытался воссоздать старый Land Rover Defender, не имея ничего, кроме плоских кусков металла.

Что касается спецификаций, они тоже довольно впечатляющие, хотя некоторая информация – например, максимальный запас хода – все еще отсутствует. Зато раскрыто, что мощность конфигурации с двойным двигателем составит 614 л. с. и 905 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость B1 и B2 составит 160 км/ч, что для машин с такой аэродинамикой является вполне приличной цифрой. С другой стороны, от нуля до сотни электрокары будут ускоряться всего за 4,5 секунды. Оба транспортных средства будут иметь дорожный просвет 38 см, но они также смогут изменять его в диапазоне 25-50 см.

Хотя пробег электрокаров на одном заряде не раскрыт, размер аккумулятора не является тайной. Батарея на 142 кВт-ч теоретически должна обеспечивать пробег не менее 480 км, которые через несколько лет будут уже не такой приятной цифрой, как сейчас. Например, GMC Hummer EV должен появиться на рынке в начале 2022 года с аккумулятором на 200 кВт-ч, который обеспечит автономный пробег в 563 км на одном заряде.

"Боллинджер" утверждает, что производство B1 и B2 начнется в конце следующего года, но до сих пор неясно, где компания планирует их выпускать. “Мы будем работать со стратегическим партнером с многолетним опытом в производстве. Больше деталей по мере их развертывания”, – говорится в тексте на веб-сайте.

Фото: Bollinger B1 и B2 / Bollinger