Електричні позашляховик та пікап повинні вийти на ринок у 2022 році.

Bollinger B1 та B2 мають чимало спільного з Tesla Cybertruck, включаючи електричну силову установку та гострокутні кузови, але Ілон Маск і його пікап мають одну дуже важливу перевагу у порівнянні з Bollinger: працююча компанія, яка насправді будує автомобілі.

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Стартап Bollinger існує вже більше трьох років, а свій робочий прототип фірма показала, через три місяці, після першого виходу в ЗМІ. Проект, мабуть, розроблявся набагато довше і триватиме ще якийсь час, оскільки фірма оприлюднила серію фото того, що називає “дизайном виробничих намірів” для своїх двох моделей, а також деякі більш докладні технічні деталі.

Обидва транспортні засоби – позашляховик та пікап є втіленням функціональності, за якою слідує форма. Це призвело до того, що дизайн машин вийшов примітивно простим. Однак на останніх фото обидві моделі виглядають вже значно приємніше, завдяки білому кольору кузова, замість колишнього чорного.

Загалом дизайн позашляховика виглядає так, ніби хтось спробував відтворити старий Land Rover Defender, не маючи нічого, крім пласких шматків металу.

Що стосується специфікацій, вони теж досить вражаючі, хоча деяка інформація – наприклад, максимальний запас ходу – все ще відсутня. Натомість розкрито, що потужність конфігурації з подвійним двигуном складе 614 к.с. та 905 Нм крутного моменту.

Максимальна швидкість B1 та B2 становитиме 160 км/год, що для машин з такою аеродинамікою є цілком пристойною цифрою. З іншого боку, від нуля до сотні електрокари прискорюватимуться всього за 4,5 секунди. Обидва транспортні засоби матимуть дорожній просвіт 38 см, але вони також зможуть змінювати його в діапазоні 25-50 см.

Хоча пробіг електрокарів на одному заряді не розкритий, розмір акумулятора не є таємницею. Батарея на 142 кВт-год теоретично повинна забезпечувати пробіг не менше 480 км, котрі через кілька років будуть вже не такою приємною цифрою, як зараз. Наприклад, GMC Hummer EV повинен з’явитись на ринку на початку 2022 року з акумулятором на 200 кВт-год, який забезпечить автономний пробіг у 563 км на одному заряді.

“Боллінджер” стверджує, що виробництво B1 та B2 розпочнеться наприкінці наступного року, але досі незрозуміло, де компанія планує їх випускати. “Ми будемо працювати зі стратегічним партнером з багаторічним досвідом у виробництві. Більше деталей у міру їх розгортання”, – йдеться у тексті на веб-сайті.

Фото: Bollinger B1 та B2 / Bollinger