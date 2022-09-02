З характеристик відомі лише радіус розвороту та запас ходу, однак і він не вражає.

Американский стартап Bollinger Motors, разрабатывавший электрические внедорожник и пикап, представил еще и грузовик. Модель B4-электрический грузовик класса 4 (полная масса от 6 351 до 7 258 килограммов) с бескапотной компоновкой.







Компания особенно гордится радиусом разворота грузовика 12,5 м, что очень важно во время маневров в стесненных территориях.

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B4 будет работать при напряжении 800 В, что, вероятно, связано с необходимостью более простой быстрой зарядки. Глава компании Боллинджер не сообщил, сколько времени потребуется, чтобы полностью зарядить батарею, как и их емкость.

Известно, что каждый из двух аккумуляторных блоков, которые размещены в раме машины, могут обеспечить по 100 миль (160 км) пробега. Также ничего неизвестно о стоимости новой разработки Bollinger Motors.