З характеристик відомі лише радіус розвороту та запас ходу, однак і він не вражає.

Американський стартап Bollinger Motors, який розробляв електричні позашляховик і пікап, представив ще й вантажівку. Модель B4 – електрична вантажівка класу 4 (повна маса від 6 351 до 7 258 кілограмів)з безкапотною компоновкою.





Компанія особливо пишається радіусом розвороту вантажівки 12,5 м, що дуже важливо під час маневрів в обмежених територіях.

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B4 працюватиме при напрузі 800 В, що, ймовірно, пов’язано з необхідністю простішої швидкої зарядки. Глава компанії Боллінджер не повідомив, скільки часу потрібно, щоб повністю зарядити батарею, як і їх ємність.

Відомо, що кожен з двох акумуляторних блоків, які розміщені в рамі машини, можуть забезпечити по 100 миль (160 км) пробігу. Також нічого невідомо про вартість нової розробки Bollinger Motors.