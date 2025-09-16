Большая Камышеваха получила новый мост и полноценную логистику

Освобожденный от российских оккупантов в сентябре 2022 года упомянутый городок с 260-летней историей до сих пор не имел устойчивого транспортного сообщения. Подразделением инженерных войск там был организован временный проезд только для легкового транспорта.

Восстановить логистику по трассе Р-79 на Изюм взялся по государственному заказу один из строительных отрядов компании "Автомагистраль-Юг". Работы начались в сентябре прошлого года.

Для обеспечения на этом направлении первоочередных логистических задач населенного пункта, трафика громад и транзитного транспорта рядом создали временный объезд. Далее начали целый ряд демонтажных и строительных работ.

Основные производственные этапы:

демонтировали остатки старого сооружения;

устроили 12-метровые сваи под фундаменты;

построили подходы к мосту общей длиной 300 метров, устроив нижний слой асфальтобетона;

смонтировали 33-метровые балки весом 34 тонны, чтобы обойтись без промежуточных опор и сэкономить материалы;

устроили асфальтобетонное покрытие;

построили систему очистки дождевой воды;

добавили сооружению тротуары шириной два метра;

установили перильное ограждение, освещения.

Фото: Автомагистраль-Юг

Основные сложные операции завершены еще весной. И вот последние штрихи сделаны. На прошлой неделе на подходах устроен нижний и верхний слой асфальтобетона.

Теперь полноценный проезд в Большую Камышеваху восстановлен. На очереди восстановление некоторых других участков трассы Р-79, находящихся в аварийном состоянии.