Велика Комишуваха отримала новий міст та повноцінну логістику

Визволене від російських окупантів у вересні 2022 року згадане містечко з 260-літньою історією досі не мало сталого транспортного сполучення. Підрозділом інженерних військ там було організовано тимчасовий проїзд лише для легкового транспорту.

Відновити логістику трасою Р-79 на Ізюм взявся за державним замовленням один з будівельних загонів компанії "Автомагістраль-Південь". Роботи розпочалися у вересні минулого року.

Для забезпечення на цьому напрямку першочергових логістичних завдань населеного пункту та трафіка громад і транзитного транспорту поряд створили тимчасовий об'їзд. Далі розпочали цілу низку демонтажних та будівельних робіт.

Основні виробничі етапи:

демонтували залишки старої споруди;

влаштували 12-метрові палі під фундаменти;

побудували підходи до мосту загальною довжиною 300 метрів, влаштувавши нижній шар асфальтобетону;

змонтували 33-метрові балки вагою 34 тонни, щоб обійтись без проміжних опор та зекономити матеріали;

влаштували асфальтобетонне покриття;

побудували систему очищення дощової води;

додали споруді тротуари завширшки два метри;

встановили перильне огородження, освітлення.

Фото: Автомагістраль-Південь

Основні складні операції завершено ще весною. І ось останні штрихи зроблено. Минулого тижня на підходах влаштований нижній та верхній шар асфальтобетону.

Відтепер повноцінний проїзд у Велику Комишуваху відновлено. На черзі відновлення деяких інших ділянок траси Р-79, що перебувають у аварійному стані.