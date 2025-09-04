Украинские дорожники сделали кольцевую дорогу в Молдове

Строительная компания может досрочно сдать свой участок пути. Как говорится в сообщении пресс-службы "Автомагистраль-Юг", асфальтобетонные работы полностью выполнены, начинается этап нанесения разметки.

Выигранный контракт на строительство 8,5-километрового обхода города Вулканешты является уже вторым крупным проектом компании в Молдове. Работы финансирует ЕБРР.

По условиям контракта сдать объект следует в феврале 2026 года, но на самом деле произойдет это значительно раньше. Сейчас строители продолжают укреплением склонов длиной до 30 метров, применяя инновационную технологию, устраивают прикромочные лотки водоотвода. Также полным ходом идет монтаж барьерного ограждения, устанавливаются дорожные знаки.

Объект разделяется на две части:

3-километровый отрезок обхода (остатки старой дороги);

5,8-километровый отрезок (новое строительство);

между двумя отрезками возведен 50-метровый мост.

Новая дорога станет частью трассы М3 "Кишинев-Комрат-Джурджулешты-граница с Румынией". Обход соединяет вновь построенные участки автотрассы М-3, которые "Автомагистраль-Юг" сдала в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

По проекту новый участок перенаправит транспортный поток, движущийся к дунайскому порту Джурджулешты за пределы города, что улучшит экологию города и безопасность на его улицах, где сейчас проходят транзитные маршруты.