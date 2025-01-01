Наши строители в Молдове засеяли склоны дороги разбавленными семенами травы

Экспериментальный участок автодороги в обход города Вулканешты имеет насыпи до 16 метров высотой и 30-метровые склоны. Главная задача заключалась в том, чтобы эти склоны надежно укрепить и предотвратить эрозию.

Как сообщает строительная компания на своей ФБ-странице, традиционная технология предусматривает устройство на склонах объемных полиэтиленовых сотообразных георешеток. Они заполняются грунтом и сверху засыпаются смесью для высева травы.

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Однако проблема на таких рельефных участках в том, что при такой высоте склона, плодородный слой почвы будет вымываться осадками, а незащищенная георешетка со временем разрушается ультрафиолетом.

Инженеры компании "Автомагистраль-Юг" предложили заказчику более современную и надежную технологию – армирующие георешетки Fortrac, удерживающие грунт. В дополнение к этому идет "жидкий" газон.

Скриншот: Авто24

По этой технологии семена газонной травы смешивают с удобрениями, биостимуляторами роста и красителями в резервуаре установки распылителя. Раствор равномерно распределяется на почве, подсыхает и образует корку, что создает благоприятные условия для прорастания семян.

Такой газон неприхотлив в уходе и может расти на любой почве при любых климатических условиях. Технологи и специалисты строительной компании устроили экспериментальный участок откоса.

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Продемонстрированная технология понравилась представителям заказчика, независимому инженеру-консультанту и проектировщикам. В дальнейшем все участки дороги с подобным рельефом украинские строители будут обустраивать по такой методике.

Скриншот: Авто24

"Укрепление откосов по такой технологии будет проводиться в Молдове впервые. Мы работали так в Украине, работаем и в Молдове", – заявили инженеры "Автомагистраль-Юг".

Это уже второй объект украинской компании в Молдове – строительство 8,5-километрового обхода города Вулканешты, который стартовал год назад. Проект финансируется ЕБРР.

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Новая дорога станет частью трассы М3 "Кишинев-Комрат-Джурджулешты-граница с Румынией". Обход соединяет вновь построенные участки М-3, которые "Автомагистраль-Юг" сдала в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

Скриншот: Авто24

Благодаря введенному в эксплуатацию новому участку будет перенаправлен за пределы города транспортный поток в дунайский порт Молдовы. Сейчас на объекте работает более 180 работников и 50 единиц специализированной строительной техники.