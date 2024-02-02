На украино-молдовской границе завершается обустройство международного автомобильного пункта пропуска "Рени", где введут совместный контроль двух стран.

И произойдет это где-то через месяц. Такую информацию озвучил на встрече в Брюсселе по развитию экспортной способности Украины заместитель министра Сергей Деркач. Обсуждение проходило с участием представителей Молдовы и Румынии при координации Еврокомиссии и США.

Такое знаковое участие сторон связано с выполнением первого пункта договоренностей для запуска "зеленого коридора" между пунктами пропуска "Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) – Галац (Румыния)".

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В этом проекте Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Государственным агентством восстановления ответственные за финальный этап работы – обустройство на автомобильном пункте пропуска "Рени" совместного таможенного и пограничного контроля с Молдовой.

Маршрут "зеленого коридора" по территории трех стран – Украины, Молдовы и Румынии. Инфографика: Мининфраструктуры

С введением в эксплуатацию этого МАПП не нужно будет пересекать два пункта пропуска, все произойдет на одной площадке по схеме оформления документов "одно окно". Досмотр транспорта и грузов также будет совместный – молдовские и украинские таможенники и пограничники будут работать одним нарядом.

Это не только ускорит процедуру пересечения границ, но и минимизирует злоупотребления должностных лиц. К тому же обустройство пункта пропуска техническими средствами контроля обойдется правительствам стран гораздо дешевле, поскольку придется закупать устанавливать вдвое меньше высокотехнологичного оборудования.

Рабочий момент многосторонней встречи по созданию "зеленого коридора" на маршруте Рени – Джурджулешты – Галац. Фото: Мининфраструктуры

"В рамках создания "зеленого коридора" между пунктами пропуска трех стран первым шагом является запуск совместного контроля между Украиной и Молдовой. Для создания такой возможности мы фактически завершили ремонт пункт пропуска "Рени", где и будут работать службы обеих стран. Требуют решения вопросы таможенного оформления и количества персонала, что будем прорабатывать в феврале. В течение месяца планируем рабочие встречи с молдовскими и румынскими коллегами, чтобы зафиксировать механику проезда грузовиков от Рени до Галаца", – подчеркнул Сергей Деркач.

Пограничники Украины и Молдовы уже имеют опыт совместного контроля на границе. Теперь это нужно закрепить на постоянной основе. Фото: ГПСУ

Этот проект предусматривает еще одну важную новацию для Украины: в рамках запуска "зеленого коридора" запланирована реконструкция дороги Рени – Галац с расширением ее с двух до четырех полос и дополнительное техническое оснащение пунктов пропуска. Это улучшит сообщение между тремя странами и ускорит движение товаров и экспорта украинской аграрной продукции, перевозимых автомобилями в порты, в частности румынской Констанцы.