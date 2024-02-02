На україно-молдавському кордоні завершується облаштування міжнародного автомобільного пункту перетину кордону "Рені", де запровадять спільний контроль двох країн.

І станеться це десь через місяць. Таку інформацію озвучив на зустрічі у Брюсселі щодо розвитку експортної спроможності України заступник міністра Сергій Деркач. Обговорення проходило за участі представників Молдови та Румунії за координації Єврокомісії та США.

Така знакова участь сторін пов’язана з виконання першого пункту домовленостей для запуску «зеленого коридору» між пунктами пропуску "Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)".

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У цьому проєкті Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно із Державним агентством відновлення відповідальні за фінальний етап роботи – облаштування на автомобільному пункті пропуску «Рені» спільного митного та прикордонного контролю з Молдовою.

Маршрут "зеленого коридору" по території трьох країн – України, Молдови та Румунії. Інфографіка: Мінінфраструктури

З введенням в експлуатацію цього МАПП не потрібно буде перетинати два пункти пропуску, все відбудеться на одному майданчику за схемою оформлення документів "одне вікно". Огляд транспорту та вантажів також буде спільний – молдавські та українські митники і прикордонники працюватимуть одним нарядом.

Це не тільки прискорить процедуру перетину кордонів, але й мінімізує зловживання посадових осіб. До того ж облаштування пункту пропуску технічними засобами контролю обійдеться урядам країн набагато дешевше, оскільки доведеться закуповувати встановлювати удвічі менше високотехнологічного обладнання.

Робочий момент багатосторонньої зустрічі щодо створення "зеленого коридору" на маршруті Рені – Джурджулешти – Галац. Фото: Мінінфраструктури

"У рамках створення «зеленого коридору» між пунктами пропуску трьох країн першим кроком є запуск спільного контролю між Україною та Молдовою. Для створення такої можливості ми фактично завершили ремонт пункт пропуску «Рені», де і будуть працювати служби обох країн. Потребують вирішення питання митного оформлення та кількості персоналу, що будемо опрацьовувати у лютому. Протягом місяця плануємо робочі зустрічі з молдавськими та румунськими колегами, щоб зафіксувати механіку проїзду вантажівок від Рені до Галацу", – наголосив Сергій Деркач.

Прикордонники України та Молдови вже мають досвід спільного контролю на кордоні. Тепер це потрібно закріпити на постійній основі. Фото: ДПСУ

Цей проєкт передбачає ще одну важливу новацію для України: в рамках запуску «зеленого коридору» заплановано реконструкцію дороги Рені – Галац з розширенням її з двох до чотирьох смуг та додаткове технічне оснащення пунктів пропуску. Це покращить сполучення між трьома країнами та пришвидшить руху товарів та експорту української аграрної продукції, що перевозяться автомобілями до портів, зокрема румунського Галацу.