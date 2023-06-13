Це дозволить скоротити шлях українських товарів на експорт до європейських портів.

Україна та Молдова підписали угоду про будівництво прикордонного мостового переходу через Дністер між населеними пунктами Ямпіль – Косеуць.

Відповідну Угоду про будівництво мосту підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

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Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Які проблеми розв’язує цей проєкт?

Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході “Ямпіль – Косеуць”, яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску “Могилів-Подільський – Отач”, через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Про міст

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів, максимальна висота опор – 50 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Хто будуватиме?

Група компаній Autostrada починає передислокації техніки та механізмів на Ямпільський міст, готується до монтажу бетонного заводу і вже наступного тижня розпочне бурові та земляні роботи. На цілодобово працюватиме понад 500 працівників та більше ніж 200 одиниць спеціалізованої техніки.

Коли запрацює?

При ритмічному фінансуванні та швидкому узгодженні всіх проектних рішень підрядники планують завершити основні роботи до кінця 2024 року.