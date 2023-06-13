Это позволит сократить путь украинских товаров на экспорт в европейские порты.

Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве пограничного мостового перехода через Днестр между населенными пунктами Ямполь – Косеуц.

Соответствующее Соглашение о строительстве моста подписали Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

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Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме того, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.

Какие проблемы решает этот проект?

Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе “Ямполь – Косеуц”, которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств.

Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

О мосте

Общая длина моста составляет более 1400 метров, максимальная высота опор – 50 метров. Искусственная постройка будет иметь по две полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности, в частности, предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентировки лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.

Кто будет строить?

Группа компаний Autostrada начинает передислокацию техники и механизмов на Ямпольский мост, готовится к монтажу бетонного завода и уже на следующей неделе начнет буровые и земляные работы. На них круглосуточно будет работать более 500 рабочих и более 200 единиц специализированной техники.

Когда заработает?

При ритмичном финансировании и скорейшем согласовании всех проектных решений подрядчики планируют завершить основные работы до конца 2024 года.