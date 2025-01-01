Наші будівельники у Молдові засіяли схили дороги розбавленим насінням трави

Експериментальна ділянка шляху в обхід міста Вулканешти має насипи до 16 метрів заввишки та 30-метрові схили. Головне завдання полягало в тому, щоб ці схили надійно укріпити й запобігти ерозії.

Як повідомляє будівельна компанія на своїй ФБ-сторінці, традиційна технологія передбачає влаштування на схилах об’ємних поліетиленових сотоподібних георешіток. Вони заповнюються ґрунтом і зверху засипаються сумішшю для висіву трави.

Читайте також Два кордони отримають один пункт пропуску: три в одному буде згодом

Однак проблема на таких рельєфних ділянках в тому, що за такої висоти схилу, плодючий шар ґрунту вимиватиметься опадами, а незахищена георешітка з часом руйнується ультрафіолетом.

Інженери компанії "Автомагістраль-Південь" запропонували замовнику більш сучасну та надійну технологію – армуючі георешітки Fortrac, що утримують ґрунт. На додаток до цього йде "рідкий" газон.

Скриншот: Авто24

За цією технологією насіння газонної трави змішують із добривами, біостимуляторами росту та барвниками в резервуарі установки розпилювача. Розчин рівномірно розподіляється на ґрунті, підсихає й утворює шкірку, що створює сприятливі умови для проростання насіння.

Такий газон невибагливий у догляді та може рости на будь-якому ґрунті за будь-яких кліматичних умов. Технологи та спеціалісти будівельної компанії влаштували експериментальну ділянку схилу.

Читайте також Через Дністер до Молдови побудують новий міст

Продемонстрована технологія сподобалася представникам замовника, незалежному інженеру-консультанту та проєктувальникам. Надалі усі ділянки дороги з подібним рельєфом українські будівельники будуть облаштовувати за такою методикою.

Скриншот: Авто24

"Укріплення відкосів за такою технологією буде проводитись у Молдові вперше. Ми працювали так в Україні, працюємо і в Молдові", – заявили в інженери "Автомагістраль-Південь".

Це вже другий об’єкт української будівельної компанії у Молдові - будівництво 8,5-кілометрового обходу міста Вулканешти, який стартував рік тому. Проєкт фінансується ЄБРР.

Читайте також Молдова не всім відкриє шлагбаум на в’їзд: кого туди не пустять

Нова дорога стане частиною траси М3 "Кишинів-Комрат-Джурджулешти-кордон з Румунією". Обхід з’єднує новозбудовані ділянки М-3, які "Автомагістраль-Південь" здала в експлуатацію у 2022-2023 роках.

Скриншот: Авто24

Завдяки введеній в експлуатації новій ділянці буде перенаправлено за межі міста транспортний потік до дунайського порту Молдови. Зараз на об’єкті працює понад 180 працівників та 50 одиниць спеціалізованої будівельної техніки.