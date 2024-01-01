Молдова не всім відкриє шлагбаум на в’їзд: кого туди не пустять

Молдова вслід за Румунією перестала впускати на свою територією автомобілі без наявного техогляду. Про це нагадала українська ДПСУ – відтепер водії, що в’їжджають у Молдову, зобов’язані мати з собою чинні сертифікати технічного огляду транспортного засобу. Водночас молдовські прикордонники не публікували такої вимоги на своїх офіційних ресурсах. Українська служба посилається на вимоги Правил дорожнього руху Молодови від 13.05.2009 №35 (нагадаємо, надворі 2025-тий рік).

До речі коли треба проходити обов'язковий техогляд

Якщо сертифікат техогляду у водія буде відсутній, то прикордонники Республіки Молдова не пропускатимуть такі транспортні засоби на територію своєї країни.

Тож якщо дана інформація вірна, то тих українських громадян, хто в’їжджає до Молдови на комерційних авто, нічого не зміниться. Натомість власники приватних легкових авто повинні пройти цю процедуру на території України. Щодо того, чи потрібно перекладати сертифікат проходження техогляду на румунську мову, ДПСУ не повідомляє.

Отож, вирушаючи до Молдови транспортним засобом будь-якої форми власності, слід врахувати нові вимоги й заздалегідь убезпечити себе відповідним документом.