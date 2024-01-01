Молдова не всем откроет шлагбаум на въезд: кого туда не пустят

Молдова вслед за Румынией перестала впускать на свою территорию автомобили без имеющегося техосмотра. Об этом напомнила украинская ГПСУ – отныне водители, въезжающие в Молдову, обязаны иметь с собой действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства. В то же время молдавские пограничники не публиковали такого требования на своих официальных ресурсах. Украинская служба ссылается на требования Правил дорожного движения Молдовы от 13.05.2009 №35 (напомним, на дворе 2025-й год).

Кстати когда надо проходить обязательный техосмотр

Если сертификат техосмотра у водителя будет отсутствовать, то пограничники Республики Молдова не будут пропускать такие транспортные средства на территорию своей страны.

Поэтому если данная информация верна, то тех украинских граждан, кто въезжает в Молдову на коммерческих авто, ничего не изменится. Зато владельцы частных легковых авто должны пройти эту процедуру на территории Украины. Относительно того, нужно ли переводить сертификат прохождения техосмотра на румынский язык, ГПСУ не сообщает.

Поэтому, отправляясь в Молдову транспортным средством любой формы собственности, следует учесть новые требования и заранее обезопасить себя соответствующим документом.