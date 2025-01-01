В Молдове украинские дорожники сделали кольцевую дорогу

Как говорится в сообщении компании, асфальтобетонные работы на большей части трассы выполнены еще в мае. Только на одном участке пути отрезок в 1,2 км до такого этапа не подошел из-за большого объема земляных работ – с отсыпки грунта над тоннелем для сельхозтехники.

На нынешней неделе там уложили нижний слой асфальтобетона. И теперь вся трасса 8,5-километрового обхода города Вулканешты имеет асфальтобетонное покрытие.

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Это строительство компания начала год назад и должна завершить до 15 августа. К указанной дате предстоит устройство прикромочных лотков, уложить средний и верхний слои асфальтобетона. Под финиш работ нанесут разметку, установят дорожные знаки.

Новая дорога станет частью трассы М3 "Кишинев-Комрат-Джурджулешты-граница с Румынией". Обход соединяет вновь построенные участки М-3, которые "Автомагистраль-Юг" сдала в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

Скриншот: Авто24

Новый участок перенаправит транспортный поток, который движется в дунайский порт Молдовы, за пределы города. На объекте работает более 120 сотрудников и 50 единиц специализированной строительной техники.

Как редакция Авто24 сообщала ранее, часть техники и людей с этого объекта уже отправляется в Румынию, где "Автомагистраль-Юг" начинает строительство современной многополосной автомагистрали.