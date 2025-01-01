Дорогу в ЕС будет строить украинская компания

В отведенной зоне строительства вблизи границы с Венгрией возводится модульный городок. Там все делается для комфортного размещения более 200 работников и 50 представителей инженерно-технического состава.

Как сообщает "Автомагистраль-Юг", на территории базы появится офис, сертифицированная лаборатория и другие помещения. Штат преимущественно украинский. Частично в Салон перебазируются специалисты из проектов компании в Молдове, где основные работы на обходе города Вулканешты уже завершены.

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Сюда с предыдущего объекта начинает прибывать спецтехника различного назначения. Идет подготовка к монтажу цементобетонного завода, поскольку проектом предусмотрено строительство 32 мостов, развязок и путепроводов.

Будут и сложные сооружения. Строителям придется возвести 727-метровый путепровод над железной дорогой, а также два паркинга со станциями для зарядки электромобилей.

Бульдозеристы уже подготовили площадку под модульный городок. Скриншот: Авто24

Напомним, украинская компания Automagistral Pivden SRL выиграла тендер на строительство первого участка скоростной дороги "Арад-Орадя". Строителям придется за 24 месяца вымостить 33,7 км современной многополосной автомагистрали.

Сумма контракта достигла почти полумиллиардной отметки – 460 млн евро. Проект открывает окно возможностей для других украинских компаний, которые поставляют стройматериалы или предлагают услуги в строительной сфере.

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"Этим проектом отечественное предприятие доказало, что Украина отныне будет поставлять на европейский рынок не сырье или дешевую рабочую силу, а высокотехнологичные услуги, валютная выручка, от которых будет компенсировать потери традиционного украинского сырьевого экспорта", – отмечается в пресс-релизе "Автомагистраль-Юг".