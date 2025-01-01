У Молдові українські дорожники зробили кільцеву дорогу

Як йдеться у повідомленні компанії, асфальтобетонні роботи на більшій частині траси виконані ще у травні. Лише на одній ділянці шляху відрізок у 1,2 км до такого етапу не підійшов через великий обсяг земляних робіт -з відсипки ґрунту над тунелем для сільгосптехніки.

На нинішньому тижні там вклали нижній шар асфальтобетону. І тепер уся траса 8,5-кілометрового обходу міста Вулканешти має асфальтобетонне покриття.

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Це будівництво компанія розпочала рік тому й має завершити до 15 серпня. До вказаної дати належить влаштування прикромкові лотки, вкласти середній та верхній шари асфальтобетону. Під фініш робіт нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки.

Нова дорога стане частиною траси М3 "Кишинів-Комрат-Джурджулешти-кордон з Румунією". Обхід з’єднує новозбудовані ділянки М-3, які «Автомагістраль-Південь» здала в експлуатацію у 2022-2023 роках.

Скриншот: Авто24

Нова ділянка перенаправить транспортний потік, який рухається до дунайського порту Молдови, за межі міста. На об’єкті працює понад 120 співробітників та 50 одиниць спеціалізованої будівельної техніки.

Як редакція Авто24 повідомляла раніше, частина техніки та людей з цього об’єкта вже відправляється в Румунію, де "Автомагістраль-Південь" розпочинає будівництво сучасної багатосмугової автомагістралі.