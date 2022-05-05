Одна из крупнейших сетей Украины увеличила лимиты топлива, отпускаемого в один бак.

"Теперь заправляем горючим Pulls 95 и Pulls Diesel не от 10, а от 15 л в одно авто клиентов, которые имеющих карту Fishka", – говорится в сообщении сети АЗС OKKO.

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В приложении можно ознакомиться с информацией о своих лимитах. Они разные – 15, 20 и 30 литров. И более подробно об этом расскажет приложение.

"Мы ценим каждого нашего клиента и готовы заправлять каждого. Но особенно заботимся и о наших давних друзьях. Мы благодарны каждому за то, что годами остаетесь с нами, ежедневно выбираете нас и доверяете", – сказано в сообщении.

Новый предел устанавливается на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

Что касается бензина А-95 и ДТ – заправляют данными видами горючего критическую инфраструктуру, ВСУ, по топливным картам и талонам. На автогаз – ограничений нет.