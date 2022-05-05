Одна з найбільших мереж України збільшила ліміти пального, яке відпускається в один бак.

"Відтепер заправляємо пальним Pulls 95 та Pulls Diesel не від 10, а від 15 л в одне авто клієнтів, які мають картку Fishka", - сказано в повідомленні мережі АЗС OKKO.

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В додатку можна ознайомитися з інформацією щодо своїх лімітів. Вони різні - 15, 20 та 30 літрів - і більш детально про це розповість додаток.

"Ми цінуємо кожного нашого клієнта і готові заправляти кожного. Та маємо особливо піклуватися і про наших давніх друзів. Ми вдячні кожному за те, що роками залишаєтеся з нами, щодня обираєте нас та довіряєте", - сказано у повідомленні.

Новий ліміт встановлюється на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби 3 рази, але не раніше ніж через 3 години.

Що стосується бензину А-95 та ДП - заправляють даними видами пального критичну інфраструктуру, ЗСУ, по паливних картках і талонах. На автогаз – обмежень нема.