Увеличение лимитов отпуска горючего "в одни руки" - событие приятное, но горючего все равно не хватает.

“С девятого мая увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически”, – говорится в заявлении сети АЗС “WOG”.

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“Этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам АЗС WOG позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗС для дозаправки”, – говорится в заявлении.

Впрочем, такой шаг не решает проблемы наличия горючего на заправках. Как пишут автовладельцы, горючего на заправках до сих пор нет, поэтому в увеличении лимитов нет никакого смысла. Купить топливо могут только военные, полиция и другие силовики.