Збільшення лімітів відпуску пального "в одні руки" - подія приємна, але пального усе одно не вистачає.

“З дев’ятого травня збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично”, – сказано у заяви Мережі АЗС “WOG”.

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“Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитись достатньою кількістю пального, щоб дістатися до пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки”, – йдеться у заяві.

Втім, такий крок не вирішує проблеми наявності пального на заправках. Як пишуть автовласники, пального на заправках досі немає, тож збільшення лімітів немає жодного сенсу. Купити пальне можуть лише військові, поліція та інші силовики.