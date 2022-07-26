С 26 июля сеть АЗК UPG возобновила программу лояльности UPGgood в полном объеме. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте компании.

"С сегодняшнего дня мы возобновили программу лояльности UPGgood в полном объеме, как это было до полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

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Как отмечают в компании, бонусы на карту начисляются мгновенно после каждой покупки. Правила их начисления таковы:

до 40 коп. бонусами за каждый литр любого горючего,

2% от суммы покупок в VIVO café и товаров в магазине.

В сети также добавляют, что все ранее накопленные бонусы активны.

"У нас нет ограничений ни для суммы списания бонусов, ни по количеству транзакций в день", – говорят в пресс-службе UPG.

Чтобы стать участником бонусной программы UPGgood, необходимо установить приложение UPG, загрузив его в Play Market или AppStore.

Кроме того, для владельцев приложения в сети отсутствуют лимиты на все виды топлива.

Как сообщалось ранее, сети АЗС начали возобновлять программы лояльности постоянным клиентам. Первыми на своих страницах в Facebook сообщили об этом компании ОККО, BVS, Rodnik и "БРСМ-Нефть".