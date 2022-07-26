Після 25% падіння офіційного курсу української національної валюти ціни на оптовому ринку пального підскочили. Але дуже швидко відкотились та стабілізувались.

"Найцікавіше відбувається в гурті. Після підвищення курсу долара у четвер оптовики смикнули ціни на 10 грн/л. Але вже в п'ятницю почалось сповзання, а в понеділок - обвал цін. В четвер дизель загнали за 55 грн/л, а у понеділок бери досхочу по 47… А гадаю, буде й менше", - вважає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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"Справа в тому, що на ринку вже гостріше проявляється профіцит. Скажу так: обсяги імпорту дизпального у липні співставні з минулорічними. Це при тому, що споживання бензину та автогазу впало удвічі. Багато було завезено ще за старим курсом, нові постачання теж не космос, бо світова ціна падає. Схоже, що 45 в опті цілком може бути вже цього тижня", - вважає експерт.