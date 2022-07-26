После 25% падения официального курса украинской национальной валюты цены на оптовом рынке топлива подскочили. Но очень быстро откатились и стабилизировались.

"Самое интересное происходит в группе. После повышения курса доллара в четверг оптовики дернули цены на 10 грн/л. Но уже в пятницу началось сползание, а в понедельник – обвал цен. В четверг дизель загнали за 55 грн/л, а в понедельник бери вволю по 47... А думаю, будет и того меньше", – считает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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"Дело в том, что на рынке уже острее проявляется профицит. Скажу так: объемы импорта дизтоплива в июле сопоставимы с прошлогодними. Это при том, что потребление бензина и автогаза упало вдвое. Много было завезено еще по старому курсу, новые поставки тоже не космос, потому что мировая цена падает. Похоже, что 45 в опте вполне может быть уже на этой неделе", – считает эксперт.