Із 26 липня мережа АЗК UPG відновила програму лояльності UPGgood у повному обсязі. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті компанії.

“Відсьогодні ми відновили програму лояльності UPGgood в повному обсязі, як це було до повномасштабного вторгнення”, – сказано у повідомленні.

Читайте також: Яка ситуація з оптовими цінами на пальне після різкої зміни курсу гривні

Як зазначають у компанії, бонуси на картку нараховуються миттєво після кожної покупки. Правила їх нарахування такі:

до 40 коп. бонусами за кожен літр будь-якого пального,

2% від суми покупок у VIVO café і товарів у магазині.

У мережі також додають, що всі раніше накопичені бонуси активні.

“У нас немає обмежень ні для суми списання бонусів, ані щодо кількості транзакцій на день”, – кажуть у прес-службі UPG.

Щоб стати учасником бонусної програми UPGgood, потрібно встановити додаток UPG, завантаживши його в Play Market або AppStore.

Окрім того, для власників застосунку у мережі відсутні ліміти на всі види пального.

Як повідомлялось раніше, мережі АЗС почали відновлювати програми лояльності для постійних клієнтів. Першими на своїх сторінках у Facebook повідомили про це компанії ОККО, BVS, Rodnik і “БРСМ-Нафта”.