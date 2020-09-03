Все преимущества известного и комфортного кроссовера Citroen C3 Aircross – теперь в виде уникальной лимитированной версии Rip Curl.

Кроссовер Citroеn C3 Aircross Rip Curl является примером успешного 4-летнего партнерства двух брендов, разделяющих одинаковые ценності: свободу, креативность, жажду приключений. В таком исполнении C3 Aircross имеет оригинальную и неповторимую внешность, комфортный салон, широкий перечень оснащения для помощи на бездорожье и комфорта в городе.

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C3 Aircross лимитированной версии Rip Curl украшен особой графикой Wave, яркими желтыми акцентами, крыша получила черную окраску, которая создает контраст с основным цветом кузова. А рейлинги на крыше, также выполненные в черном цвете, подчеркивают его готовность к путешествиям на морское побережье с доской и принадлежностями для серфинга.

Салон кроссовера Citroen C3 Aircross также наполнен особой атмосферой Rip Curl, которая достигается с помощью использования темно-серой ткани и оригинального декора. Сиденья украшены цветными строчками и полосками. Оригинальные коврики с логотипами Rip Curl также имеют яркие песчано-желтые цветовые акценты.

Лимитированная версия Citroen C3 Aircross Rip Curl создана на основе максимальной комплектации SHINE, поэтому предлагает высокий уровень оснащения. Шесть подушек безопасности, климат-контроль, система Grip Control для помощи при езде по бездорожью, подогрев передних сидений, сдвижные задние сиденья, сенсорный 7-дюймовый дисплей с поддержкой Bluetooth и Mirror Screen, круиз-контроль, мониторинг рядности движения, слежение за дорожными знаками, и тому подобное. Для дополнительного комфорта кроссовер снабжен функциями, доступными лишь за доплату в других комплектациях. Например, камера заднего вида в комплекте с передними датчиками парковки.

Фото: Citroen C3 Aircross Rip Curl / Citroen

Citroen C3 Aircross Rip Curl предлагается с турбодизельным двигателем 1.5 BlueHDi 120 S&S с отдачей в 120 л. с. – cамым производительным мотором для этой модели в Украине. Он работает в паре с 6-ступенчатой АКПП серии ЕАТ6. Особая версия оценивается в 654 100 грн.

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