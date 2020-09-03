Cyan Racing – действующий тройной чемпион мира по WTCC, представил интерпретацию знакового спортивного автомобиля Volvo шестидесятых годов. Рестомод Volvo P1800 Cyan имеет мощность в 420 л.с. На 990 кило веса, без АБС, усилителя руля или системы стабилизации – настоящий шведский хардкор для водителя. В хорошем винтажном кузове.

Автомобиль спроектирован командой, стоящей за первым гоночным болидом Volvo и концептуальным прототипом Volvo C30 Polestar. Спорткар создан как уникальное посвящение классической эре спортивных автомобилей. Именно он был замечен на тестах в конце июля.

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“Наша компания была основана в 1996 году для гонок на автомобилях Volvo в Швеции и Volvo P1800 Cyan закрывает для нас круг”, – сказал Кристиан Даль, генеральный директор и основатель Cyan Racing. Он также подчеркнул, что “оригинальный Volvo P1800 был представлен в 1960 году – за год до Jaguar E-Type, за два года до Ferrari 250 GTO и за три года до Porsche 911”.

Новодел изготовлен практически с нуля. У него уникальное независимое и полностью регулируемое шасси, высокопрочный корпус из стали и углеродистого волокна и современный 2-литровый турбомотор с отдачей в 420 л.с. и 455 Нм. Стоит отметить, что у оригинального четырехместного купе было 100-125 л. с., в зависимости от версии. И как и у винтажного автомобиля, у Volvo P1800 Cyan нет электронных помощников и даже базовых для всех современных автомобилей систем стабилизации вроде АБС. Поэтому водителю придется крепко держаться за руль обеими руками.

Фото: Volvo P1800 Cyan / Cyan Racing

Cyan Racing не говорит о выпуске определенного количества машин, а потому не называет и цену на свой шедевр, однако готова к переговорам на эту тему с потенциальными клиентами.

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