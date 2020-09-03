Cyan Racing – діючий потрійний чемпіон світу з WTCC, представив інтерпретацію знакового спортивного автомобіля Volvo шістдесятих років. Рестомод Volvo P1800 Cyan має потужність у 420 к.с. на 990 кіло ваги, без АБС, посилювача керма чи системи стабілізації – справжній шведський хардкор для водія. У гарному вінтажному кузові.

Автомобіль спроектований командою, яка стоїть за першим гоночним болідом Volvo та концептуальним прототипом Volvo C30 Polestar. Спорткар створений як унікальна присвята класичній ері спортивних автомобілів. Саме він був помічений на тестах наприкінці липня.

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“Наша компанія була заснована в 1996 році для гонок на автомобілях Volvo у Швеції, і Volvo P1800 Cyan закриває для нас коло”, – сказав Крістіан Даль, генеральний директор та засновник Cyan Racing. Він також підкреслив, що “оригінальний Volvo P1800 був представлений в 1960 році – за рік до Jaguar E-Type, за два роки до Ferrari 250 GTO і за три роки до Porsche 911”.

Новоділ виготовлений, практично, з нуля. У нього унікальне незалежне, повністю регульоване шасі, високоміцний корпус зі сталі та вуглецевого волокна, і сучасний 2-літровий турбомотор з віддачею у 420 к.с. та 455 Нм. Варто зазначити, що в оригінального чотиримісного купе було 100-125 к.с., залежно від версії. Та як і у вінтажного автомобіля, у Volvo P1800 Cyan немає електронних помічників та навіть базових для всіх сучасних автомобілів систем стабілізації на зразок АБС. Тож водію доведеться міцно триматись за кермо обома руками.

Фото: Volvo P1800 Cyan / Cyan Racing

Cyan Racing не говорить про випуск певної кількості машин, а тому не називає й ціну на свій шедевр, однак готова до перемовин на цю тему з потенційними клієнтами.

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