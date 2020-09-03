Усі переваги відомого і комфортного кросовера Citroen C3 Aircross - тепер у вигляді унікальної лімітованої версії Rip Curl.

Кросовер Citroёn C3 Aircross Rip Curl є прикладом успішного 4-річного партнерства двох брендів, що поділяють однакові ццінності: свободу, креативність, жагу пригод. У такому виконанні C3 Aircross має оригінальну і неповторну зовнішність, комфортний салон, широкий перелік оснащення для допомоги на бездоріжжі і комфорту в місті.

Також цікаво: Компактний кросовер Audi Q2 отримав підтяжку обличчя та оновлений салон

C3 Aircross лімітованої версії Rip Curl оздоблений особливою графікою Wave, яскравими жовтими акцентами, дах отримав чорне забарвлення, яке створює контраст з основним кольором кузова. А рейлінги на даху, також виконані в чорному кольорі, підкреслюють його готовність до подорожей на морське узбережжя з дошкою та приладдям для серфінгу.

Салон кросовера Citroen C3 Aircross також наповнений особливою атмосферою Rip Curl, яка досягається за допомогою використання темно-сірої тканини і оригінального декору. Сидіння прикрашені кольоровими рядками і смужками. Оригінальні килимки з логотипами Rip Curl також мають яскраві піщано-жовті кольорові акценти.

Лімітована версія Citroen C3 Aircross Rip Curl створена на основі максимальної комплектації SHINE, тому пропонує високий рівень оснащення. Шість подушок безпеки, клімат-контроль, система Grip Control для допомоги при їзді по бездоріжжю, підігрів передніх сидінь, зсувні задні сидіння, сенсорний 7-дюймовий дисплей з підтримкою Bluetooth і Mirror Screen, круїз-контроль, моніторинг рядності руху, стеження за дорожніми знаками, тощо. Для додаткового комфорту кросовер забезпечений функціями, доступними лише за доплату в інших комплектаціях. Наприклад, камера заднього виду в комплекті з передніми датчиками паркування.

Фото: Citroen C3 Aircross Rip Curl / Citroen

Citroen C3 Aircross Rip Curl пропонується з турбодизельним двигуном 1.5 BlueHDi 120 S&S з віддачею у 120 к.с. – найпродуктивнішим мотором для цієї моделі в Україні. Він працює в парі з 6-ступінчастою АКПП серії ЕАТ6. Особлива версія оцінюється у 654 100 грн.

Дивіться також: Містичний прототип Volvo виявився справжнім звіром: Volvo P1800 Cyan