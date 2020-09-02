Вже відомі й ціни найменшого з Q.

У Німеччині компактний кросовер коштує від 25 тисяч євро, дилери вже приймають замовлення. На старті продажів кросовер буде доступний в особливому виконанні Edition One з оздобленням S-Line.

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Оновлення компактного кросовера торкнулось трьох аспектів:

“гостріший” дизайн екстер’єру;

розширений функціонал медіасистеми Audi connect та нові системи допомоги водієві;

світлодіодні фари тепер стандартні, технологія Matrix LED необов’язкова.

Компактний кросовер оновився зовні за рахунок нових бамперів, по-новому оформлена радіаторна решітка. Список базового оснащення поповнився світлодіодними фарами, а за доплату можна замовити матричну оптику і динамічні поворотники.

Фото: Audi Q2 2021 модельного року / Audi

Всередині Q2 з’явився новий важіль роботизованої коробки передач S tronic, а також мультимедійна система з розширеним функціоналом (точка доступу Wi-Fi). При цьому екран мультимедійної системи не сенсорний, а управління його функціями здійснюється за допомогою “шайби” на центральному тунелі.

Audi Q2 оснащується 116-сильним 1.0 TFSI, 190-сильним 2.0 TFSI або одним з двох дизелів: 1.6 TDI (116 к.с.) і 2.0 TDI (150 к.с.). Крім того, на старті продажів буде доступна версія Q2 Edition One з 1,5-літровим турбомотором потужністю у 150 к.с. Спецверсію можна буде замовити в одному з двох кольорів – зеленому або сірому, з 19-дюймовими дисками особливого дизайну. Для решти версій доступно ще три нових кольори кузову.

Базова версія новинки коштує від 25 тисяч євро, тоді як виконання Q2 Edition One оцінюється мінімум у 27 200 євро.

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