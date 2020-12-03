Новинка под названием Bolt-4 может стать самой безопасной моделью на рынке проката электросамокатов.

Ведущая европейская платформа Bolt представила новый электросамокат четвертого поколения, созданный на базе инновационного аппаратного и программного обеспечения. Новый электросамокат имеет улучшенную конструкцию, которая обеспечивает дополнительную устойчивость и дает возможность безопасного маневрирования. Это достигается благодаря низкому центру тяжести, легкому весу и высокому клиренсу.

Модель Bolt-4 оснащена датчиками предупреждения аварийных ситуаций, резких торможений и опасных движений. Голосовые оповещения дают пользователю подсказки и предупреждают пешеходов о возможной опасности, что снизит риск несчастных случаев. При необходимости оператор Bolt также сможет оперативно отреагировать на ситуацию.

Bolt-4 был полностью разработан специалистами компании Bolt, которая отвечает за производство и поставку комплектующих деталей для этой модели. Компания уже подала заявку на выдачу патента на дизайн электросамоката и уникальное решение для замены аккумуляторов.

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“Наличие собственной команды экспертов позволяет нам полностью контролировать качество электросамокатов и внедрять инновационные решения. Мы ожидаем, что это поможет установить новые стандарты безопасности в сфере проката электросамокатов”, – отметил директор по развитию микромобильности Bolt Дмитрий Пивоваров.

“Запуск сервиса проката электросамокатов в Киеве стал важным шагом на пути к развитию микромобильности в Украине. Уже в первые месяцы работы новый сервис пользовался большим спросом, поэтому мы будем дальше развивать это направление и в следующем году планируем перейти на использование собственных моделей электросамокатов Bolt в нескольких украинских городах”, – заявил Антон Милка, руководитель направления проката электросамокатов Bolt в Украине.

Электросамокат нового поколения Bolt-4 прослужит до 60 месяцев. Важно также отметить, что эта модель полностью пригодна к вторичной переработке. Производство такого микротранспорта будет осуществляться в рамках долгосрочной стратегии “Green Plan” по снижению экологического следа компании и транспортной отрасли в целом. Ранее компания Bolt объявила о своих планах до конца 2020 года убрать из атмосферы больше углекислого газа, чем в нее попадает при производстве и эксплуатации электросамокатов Bolt.

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Сейчас Bolt предлагает сервис по прокату электротранспорта в 45 городах 15 стран Европы. В 2021 году компания планирует запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов в более 100 городах Европы.

Напомним, что компания Bolt первой в Украине запустила прокат электросамокатов. В начале августа 2020 года новый сервис появился в Киеве.