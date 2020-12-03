Новинка під назвою Bolt-4 може стати найбезпечнішою моделлю на ринку прокату електросамокатів.

Провідна європейська платформа Bolt представила новий електросамокат четвертого покоління, створений на базі інноваційного апаратного і програмного забезпечення. Новий електросамокат має покращену конструкцію, яка забезпечує додаткову стійкість і дає можливість безпечного маневрування. Це досягається завдяки низькому центру тяжіння, легкій вазі та високому кліренсу.

Модель Bolt-4 оснащена датчиками попередження аварійних ситуацій, різких гальмувань і небезпечних рухів. Голосові оповіщення дають користувачеві підказки і попереджають пішоходів про можливу небезпеку, що знизить ризик нещасних випадків. При необхідності оператор Bolt також зможе оперативно відреагувати на ситуацію.

Bolt-4 був повністю розроблений спеціалістами компанії Bolt, яка відповідає за виробництво і постачання комплектувальних деталей для цієї моделі. Компанія вже подала заявку на видачу патенту на дизайн електросамоката і унікальне рішення для заміни акумуляторів.

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"Наявність власної команди експертів дозволяє нам повністю контролювати якість електросамокатів і впроваджувати інноваційні рішення. Ми очікуємо, що це допоможе встановити нові стандарти безпеки у сфері прокату електросамокатів", ― зазначив директор із розвитку мікромобільності Bolt Дмитро Пивоваров.

"Запуск сервісу прокату електросамокатів у Києві став важливим кроком на шляху до розвитку мікромобільності в Україні. Уже в перші місяці роботи новий сервіс користувався великим попитом, тому ми будемо далі розвивати цей напрям і наступного року плануємо перейти на використання власних моделей електросамокатів Bolt у декількох українських містах", ― заявив Антон Мілка, керівник напряму прокату електросамокатів Bolt в Україні.

Електросамокат нового покоління Bolt-4 прослужить до 60 місяців. Важливо також відзначити, що ця модель повністю придатна до вторинної переробки. Виробництво такого мікротранспорта здійснюватиметься в рамках довгострокової стратегії "Green Plan" щодо зниження екологічного сліду компанії і транспортної галузі загалом. Раніше компанія Bolt оголосила про свої плани до кінця 2020 року вилучити з атмосфери більше вуглекислого газу, ніж в неї потрапляє при виробництві та експлуатації електросамокатів Bolt.

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Нині Bolt пропонує сервіс із прокату електротранспорту в 45 містах 15 країн Європи. У 2021 році компанія планує запустити прокат електросамокатів і електровелосипедів у понад 100 містах Європи.

Нагадаємо, що компанія Bolt першою в Україні запустила прокат електросамокатів. На початку серпня 2020 року новий сервіс з’явився в Києві.