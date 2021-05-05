Пока только в одной стране, однако с перспективой распространения и на Украину.

Платформа для заказа поездок на авто и электросамокатах Bolt запускает сервис каршеринга Bolt Drive в Европе. Новая услуга позволит пользователям арендовать автомобиль на короткий срок с помощью приложения Bolt. Компания собирается инвестировать 20 млн евро и запустить сервис Bolt Drive в Европе уже в этом году. Пилотный запуск сервиса состоится на внутреннем рынке – в Эстонии.

Платформа Bolt объединит в одном приложении сервис заказа поездок, каршеринг, а также прокат электросамокатов и электровелосипедов. Благодаря новому сервису пользователи Bolt смогут арендовать автомобиль одним нажатием кнопки.

"Пользователи смогут арендовать авто в любое время с помощью того же приложения, которое они используют, чтобы взять напрокат электросамокат, электровелосипед или заказать поездку", – отметил сооснователь и СЕО компании Bolt Маркус Виллиг.

Также интересно: Как украинцы издеваются над каршеринговыми машинами

"Каршеринг – новое направление бизнеса компании Bolt. Этот сервис позволяет комфортно преодолевать большие расстояния на арендованном автомобиле. Мы будем наблюдать за развитием этого направления в Эстонии, а также изучать рынок и спрос на эту услугу в Украине. Исходя из полученных данных, мы примем решение о запуске сервиса каршеринга в нашей стране", – комментирует руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка.

Bolt Drive – это услуга каршеринга без специально оборудованных стоянок. Она позволяет пользователю арендовать авто, которое территориально находится к нему ближе всего, через приложение Bolt. Для того, чтобы начать поездку, нужно разблокировать авто с помощью мобильного телефона. Завершить поездку можно в любой точке города в пределах района, указанного в приложении. В то же время пользователям не нужно платить за парковку или топливо.