Сервисом аренды автомобиля через смартфон (краткосрочная аренда автомобиля) в Украине уже воспользовались около 100 тысяч человек. Однако не все они относятся к арендованным авто так же осторожно, как и к своим. Поэтому ежедневно происходит много приключений.

Основатель украинской каршеринговой компании Getman Car Тарас Гетманский поделился с посетителями своей страницы в фейсбук интересными фактами о буднях автомобилей в аренде.

1. День ДТП – в один из дней в ДТП попало сразу 8% парка Getman Car.

2. 16 января 2021 года пользователи сделали 6 дрифт-заездов. Люди решили произвести впечатление с умения дрифтовать на свежем снежке перед своими друзьями на чужих автомобилях.

3. Ежедневно автопарк компании претерпевает 5-7 повреждений автомобилей.

4. 6 колес уничтожаются еженедельно (порезы, которые не подлежат восстановлению).

5. 7-10 звонков в день поступает с требованием перепарковать авто, поскольку оно мешает другим.

6. 3-5 угроз ежедневно поступает от разных лиц из-за стоянки в «неправильных», по их мнению местах (дворах, улицах и т.д.). Один раз в неделю угроза выполняется – режут колеса, льют краску или кислоту и тому подобное.

7. Ежедневно эвакуируют минимум один автомобиль сервиса.

8. 3-6 автомобилей в месяц попадает в базу розыска полиции. Причина – водитель скрылся с места ДТП.

9. При 30% ДТП водители убегают с места события (я испугался, это был не я, машина сама столкнулась).

10. За 2 месяца из автомобилей "пропало" 368 подставок для телефонов и более 150 щеток для чистки снега.

11. Автопарк заправляется несколькими тоннами горючего в сутки.

12. Менее 10% пользователей проверяют наличие документов в автомобиле.

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Отметим, что арендные автомобили застрахованы по КАСКО и ОСАГО. Сумма, которая не оплачивается страховкой (франшиза) – 20 тысяч грн, поэтому в случае повреждения убытки списываются с карты пользователя в пределах этой суммы.