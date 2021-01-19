Сервісом оренди автомобіля через смартфон (каршерінгом) в Україні вже скористались близько 100 тисяч чоловік. Однак не всі вони відносяться до орендованих авто так само обережно, як і до своїх. Тому щодня стається багато пригод.

Засновник української каршерінгової компанії Getman Car Тарас Гетьманський поділився з відвідувачами своєї сторінки в Фейсбук цікавими фактами про будні автомобілів в оренді.

1. День ДТП – в один з днів у ДТП потрапило одразу 8% парку Getman Car.

2. 16 січня 2021 користувачі зробили 6 дріфт-заїздів. Люди вирішили справити враження з уміння дрифтувати на свіжому сніжку перед своїми друзями на чужих автомобілях.

3. Щодня автопарк компанії зазнає 5-7 пошкоджень автомобілів.

4. 6 коліс знищуються щотижня (порізи, які не підлягають відновленню).

5. 7-10 дзвінків в день надходить з вимогою перепаркувати авто, оскільки воно заважає іншим.

6. 3-5 загроз щодня надходить від різних осіб черес стоянку в "неправильних", на їх думку місцях (дворах, вулицях, тощо). Один раз на тиждень загроза виконується – ріжуть колеса, ллють фарбу чи кислоту тощо.

7. Щодня евакуюють мінімум один автомобіль сервісу.

8. 3-6 автомобілів на місяць потрапляє в базу розшуку поліції. Причина – водій втік з місця ДТП.

9. При 30% ДТП водії тікають з місця події (я злякався, це був не я, машина сама зіткнулася).

10. За 2 місяці з автомобілів "пропало" 368 підставок для телефонів і більше 150 щіток для чищення снігу.

11. Автопарк заправляється кількома тоннами пального щодоби.

12. Менше 10% користувачів перевіряють наявність документів в автомобілі.

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Зазначимо, що орендні автомобілі застраховані за КАСКО й ОСАЦВ. Сума, яка не оплачується страховкою (франшиза) - 20 000 грн., тож у випадку пошкодження збитки списуються з карти користувача в межах цієї суми.