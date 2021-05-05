Поки що лише в одній країні, однак з перспективою поширення і на Україну.

Платформа для замовлення поїздок на авто та електросамокатах Bolt запускає сервіс каршерінгу Bolt Drive в Європі. Нова послуга дасть змогу користувачам орендувати автомобіль на короткий термін за допомогою додатка Bolt. Компанія збирається інвестувати 20 млн євро та запустити сервіс Bolt Drive в Європі вже цьогоріч. Пілотний запуск сервісу відбудеться на внутрішньому ринку — в Естонії.

Платформа Bolt об'єднає в одному додатку сервіс замовлення поїздок, каршерінг, а також прокат електросамокатів і електровелосипедів. Завдяки новому сервісу користувачі Bolt зможуть орендувати автомобіль одним натисканням кнопки.

"Користувачі зможуть орендувати авто в будь-який час за допомогою того ж додатка, який вони використовують, щоб взяти напрокат електросамокат, електровелосипед або замовити поїздку", — зазначив співзасновник і СЕО компанії Bolt Маркус Вілліг.

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"Каршерінг — новий напрям бізнесу компанії Bolt. Цей сервіс дозволяє комфортно долати великі відстані на орендованому автомобілі. Ми будемо спостерігати за розвитком цього напряму в Естонії, а також вивчати ринок і попит на цю послугу в Україні. Виходячи з отриманих даних, ми ухвалимо рішення про запуск сервісу каршерінгу в нашій країні", — коментує керівник напряму з розвитку шерінгових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

Bolt Drive — це послуга каршерінгу без спеціально обладнаних стоянок. Вона дає змогу користувачу орендувати авто, яке територіально знаходиться до нього найближче, через додаток Bolt. Для того щоб розпочати поїздку, потрібно розблокувати авто за допомогою мобільного телефона. Завершити поїздку можна в будь-якій точці міста у межах району, зазначеного в додатку. Водночас користувачам не потрібно платити за паркування або пальне.