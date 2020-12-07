Подземные тоннели под Лас-Вегасом еще нуждаются в работе, но уже приобретают форму.

The Boring Company поделилась в Twitter коротким клипом, на котором показана одна из станций “автомобильного метро”, которую она строит в Лас-Вегасе. Разноцветное освещение на станции вполне соответствует духу города.

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Как можно увидеть на видео, над станцией еще нужно поработать. На полу нет разметки или линий, и освещение, скорее всего, показательное. Действительно похоже на “туннельную дискотеку”, как подписали ролик авторы.

Tunnel Rave pic.twitter.com/d3JKOIAsy7 — The Boring Company (@boringcompany) December 4, 2020

Однако то, что показано, очень близко к рендеру, которым Илон Маск поделился в июле.



Фото: компьютерная модель подземной станции The Boring Company / The Boring Company

В сентябре Маск заявил, что первый полностью действующий тоннель под Лас-Вегасом почти завершен."Скучная компания" и транспорт в Лас-Вегасе надеются завершить начальную фазу проекта до января 2021 года. По плану тоннель будет открыт вовремя к выставке CES 2021.

Проект из двух подземных тоннелей и станций на них стоил буровой компании 52,5 миллиона долларов. Илон Маск утверждает, что туннели, заполненные самоходными электромобилями, будут революционными.



Фото: линия "автомобильного метро" под Лас-Вегасом / The Boring Company