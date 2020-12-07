Підземні тунелі під Лас-Вегасом ще потребують роботи, але вже набувають форми.

The Boring Company поділилась у Twitter коротким кліпом, на якому показана одна зі станцій “автомобільного метро”, ​​яку вона будує у Лас-Вегасі. Різнобарвне освітлення на станції цілком відповідає духу міста.

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Як можна побачити на відео, над станцією ще потрібно попрацювати. На підлозі немає жодної розмітки чи ліній, а освітлення, швидше за все, є показовим. Справді схоже на “тунельну дискотеку”, як підписали ролик автори.

Tunnel Rave pic.twitter.com/d3JKOIAsy7 — The Boring Company (@boringcompany) December 4, 2020

Проте те, що показано, дуже близьке до рендеру, яким Ілон Маск поділився в липні.



Фото: комп’ютерна модель підземної станції The Boring Company / The Boring Company

У вересні Маск заявив, що перший повністю діючий тунель під Лас-Вегасом майже завершений. “Нудна компанія” та транспортне у Лас-Вегаса сподіваються завершити початкову фазу проекту до січня 2021 року. За планом тунель буде відкритий вчасно до виставки CES 2021.

Проект з двох підземних тунелей та станцій на них коштував буровій компанії 52,5 мільйона доларів. Ілон Маск стверджує, що тунелі, заповнені самохідними електромобілями, будуть революційними.