Bosch и Ducati разработали новую систему для езды на треке

Технология Bosch для гоночных мотоциклов впервые представлена на новом супербайке Ducati Panigale V4. Bosch Race eCBS кардинально меняет подход к торможению мотоциклов и эффективности прохождения поворотов.

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Выиграть несколько секунд на поворотах, улучшить время прохождения круга, показать выдающийся результат - вот к чему стремятся большинство гонщиков. Но все это связано с определенными сложностями. И одним из самых больших вызовов является фаза перед входом в поворот, где торможение имеет решающее значение. Благодаря своей новой системе Race eCBS компания Bosch предлагает решение, специально разработанное для гоночных мотоциклов.

Основанная на проверенном решении eCBS, новая тормозная система для гонок впервые была представлена на новом мотоцикле Ducati Panigale V4. "Инженеры Bosch и Ducati Engineering интенсивно работали над функцией, которая улучшает эффективность торможения и прохождения поворотов именно на гоночном треке", - комментирует Февзи Йилдирим, руководитель подразделения двухколесных транспортных средств и автомотоспорта Bosch в Европе.

Процесс разработки начался с функции eCBS, работающей на базе ABS Bosch для велосипедов премиум-класса. На практике это означает, что после нажатия на передний тормоз система ABS автоматически увеличивает давление и на задний тормоз, без какого-либо действия водителя на педаль заднего тормоза. Отталкиваясь от имеющейся функции eCBS для повседневного использования, команды разработчиков Bosch и Ducati сосредоточились на улучшении характеристик специально для гоночного трека.

Для создания идеального тормозного давления на заднее колесо система проверяет давление передних тормозов, угол наклона, угол бокового скольжения и скольжения заднего колеса 100 раз в секунду и включает эти данные в расчет. Целью является максимально эффективное торможение заднего колеса, при этом транспортное средство остается стабильным.

Поскольку эта функция доступна только в гоночных режимах антиблокировочной системы, ABS задних колес отсутствует, что оставляет водителю полный мануальный контроль над задним тормозом. Более того, система Race eCBS способна удерживать задний тормоз нажатым в течение короткого мгновения на кульминации поворота - даже после того, как гонщик отпустил передний тормоз. Это помогает вернуть мотоцикл на гоночную траекторию.

Главные преимущества этой новейшей технологии в том, что она улучшает стабильность торможения, средние показатели замедления и прохождения поворотов во время торможения на трассе без необходимости прилагать дополнительные усилия для мануального управления задним тормозом. Поэтому автоматическое и эффективное применение заднего тормоза поможет даже профессиональным пилотам достичь лучшего времени прохождения круга.

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"Ducati всегда искала инновационных решений и стремилась к абсолютной эффективности своих продуктов. Новая гоночная система eCBS улучшает тормозные характеристики мотоцикла и, самое главное, позволяет каждому пилоту ехать на таком высоком уровне, который ранее был недостижимым", - объясняет Алессандро Валия, официальный тестировщик Ducati, который работал над разработкой системы.

В основе системы лежит принцип имитации техники торможения профессионального водителя. Система создает давление на задний тормоз даже после того, как передний тормоз полностью отпускается - маневр, который обычно выполняется для того, чтобы затянуть линию при входе в поворот. Эта функция также полезна для профессионалов высочайшего класса, ведь они смогут уделить внимание, обычно затрачиваемое на модуляцию заднего тормоза, другим аспектам езды.

Этот проект является еще одной вехой в более чем 15-летнем партнерстве Bosch и Ducati. Он демонстрирует способность компаний разрабатывать инновационные решения для повышения безопасности мотоциклистов без ущерба для впечатлений во время вождения и производительности.