Каким будет Ducati Panigale седьмого поколения

На данный момент сформированы и озвучены цены для рынка США. Новый Ducati Panigale V4 2025 года будет стоить 25 995 долларов, а за более мощный Panigale V4 S там будут просить 33 895 долларов. Обе версии должны поступить в дилерские центры уже в сентябре.

При разработке нового Panigale V4 компания Ducati черпала вдохновение из легендарного 916-го с инновациями, унаследованными от своего чемпионского мотоцикла Desmosedici GP MotoGP. Разработчики Ducati сосредоточились на трех основных темах: улучшении общей производительности, уменьшении усилий во время езды и повышении того, чего среднестатистический водитель способен достичь на супербайке.

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Визуально Ducati сделал Panigale V4 самым большим изменением стиля, поскольку он заменил модель V-Twin как свой топовый спортбайк. Исчезли вентиляционные отверстия в форме жабр с обеих сторон, а на их месте одно большое верхнее вентиляционное отверстие позади радиатора и тонкая щель позади масляного радиатора.

Красный кузов перетекает от бака к хвосту, создавая ощущение горизонтальности, которое черпает вдохновение как с Ducati 916, так и с современных мотоциклов MotoGP. Передний край обтекателя также был изменен, чтобы создать больше места вокруг переднего колеса: этот элемент дизайна, унаследован от Desmosedici GP.

В общем Ducati говорит, что новый обтекатель уменьшает аэродинамическое сопротивление на 4%, создавая более эффективный пузырь спокойного воздуха вокруг водителя по прямой линии.

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Ducati обновил эргономику езды, чтобы лучше использовать преимущества аэродинамики, а также улучшить общий контроль. Сиденье длиннее и шире, что обеспечивает больше свободы движений, а также обеспечивает большую поддержку во время торможения и прохождения поворотов.

Подножки теперь на 0,4 дюйма ближе друг к другу по сравнению с предыдущим Panigale V4, улучшая аэродинамику и обеспечивая немного больший клиренс. Ducati также изменил кривую топливного бака, чтобы облегчить коленям всадника и получить сцепление во время замедления или когда он отбрасывается от седла в повороте.

Panigale V4 получает обновленный двигатель к 2025 году. Это по-прежнему 1103 куб. см V-Four Desmosedici Stradale с коленвалом, вращающимся в противоположном направлении, но Ducati изменил профиль кулачков и увеличил клапан.

Двигатель унаследовал генератор переменного тока и масляную помпу от Panigale V4 R, тогда как барабан коробки передач теперь такой же, как и на Superlegerra V4. Ducati также откорректировала впускные трубки переменной длины, уменьшив короткую конфигурацию до 25 мм (с 35 мм) и увеличив длинную конфигурацию до 80 мм с 75 мм.

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Двигатель Desmosedici Stradale теперь омологирован Euro 5+, Ducati заявляет о мощности 216 л.с. при 13 500 об/мин. Дополнительный гоночный выхлоп Akrapovič раскроет больше мощности, а для моделей за пределами США мощность составит 228 л.с.

Фото: Ducati