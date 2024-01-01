Яким буде Ducati Panigale сьомого покоління

Наразі сформовано та озвучено ціни для ринку США. Новий Ducati Panigale V4 2025 року коштуватиме 25 995 доларів, а за потужніший Panigale V4 S там проситимуть 33 895 доларів. Обидві версії повинні надійти в дилерські центри вже у вересні.

При розробці нового Panigale V4 компанія Ducati черпала натхнення з легендарного 916-го з інноваціями, успадкованими від свого чемпіонського мотоцикла Desmosedici GP MotoGP. Розробники Ducati зосередилися на трьох основних темах: покращенні загальної продуктивності, зменшенні зусиль під час їзди та підвищенні того, чого середньостатистичний водій здатний досягти на супербайку.

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Візуально Ducati зробив Panigale V4 найбільшою зміною стилю, оскільки він замінив модель V-Twin як свій топовий спортбайк. Зникли вентиляційні отвори у формі зябер з обох боків, а на їхньому місці один великий верхній вентиляційний отвір позаду радіатора та тонша щілина позаду масляного радіатора.

Червоний кузов перетікає від бака до хвоста, створюючи відчуття горизонтальності, яке черпає натхнення як з Ducati 916, так і з сучасних мотоциклів MotoGP. Передній край обтічника також був змінений, щоб створити більше місця навколо переднього колеса: цей елемент дизайну, успадкований від Desmosedici GP.

Загалом Ducati каже, що новий обтічник зменшує аеродинамічний опір на 4%, створюючи більш ефективний міхур спокійного повітря навколо водія по прямій лінії.

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Ducati оновив ергономіку їзди, щоб краще використовувати переваги аеродинаміки, а також покращити загальний контроль. Сидіння довше та ширше, що забезпечує більше свободи рухів, а також забезпечує більшу підтримку під час гальмування та проходження поворотів.

Підніжки тепер на 0,4 дюйма ближче одна до одної порівняно з попереднім Panigale V4, покращуючи аеродинаміку та забезпечуючи трохи більший кліренс. Ducati також змінив криву паливного бака, щоб полегшити колінам вершника й отримати зчеплення під час уповільнення або коли він відкидається від сідла в повороті.

Panigale V4 отримує оновлений двигун до 2025 року. Це як і раніше 1103 куб.см V-Four Desmosedici Stradale з колінвалом, що обертається в протилежному напрямку, але Ducati змінив профіль кулачків і збільшив клапан.

Двигун успадкував генератор змінного струму та масляну помпу від Panigale V4 R, тоді як барабан коробки передач тепер такий же, як і на Superlegerra V4. Ducati також відкоригувала впускні трубки змінної довжини, зменшивши коротку конфігурацію до 25 мм (з 35 мм) і збільшивши довгу конфігурацію до 80 мм з 75 мм.

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Двигун Desmosedici Stradale тепер омологований Euro 5+, Ducati заявляє про потужність 216 к.с. при 13 500 об/хв. Додатковий гоночний вихлоп Akrapovič розкриє більше потужності, а для моделей за межами США потужність становитиме 228 к.с.

Фото: Ducati