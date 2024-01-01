Обіцяний Ducati DesertX Discovery надійде у продаж восени

DesertX Discovery поставлятиметься у двох кольорах – Thrilling Black і Ducati Red. Тут збережено стандартне обладнання, що включає посилені держаки, захист двигуна, решітку радіатора та посилений захист масляного піддона. Ці функції допомагають мотоциклістам в умовах складного бездоріжжя.

У новій версії, пише CycleNews, розробники пропонують ручки з підігрівом і збільшене вікно обтічника для підвищення комфорту за низьких температур. Однак лишилася стандартна центральна підставка, що дає полегшений доступ до багажу та обслуговування.

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Розробники подбали про комфорт та безпеку. Алюмінієві валізи об’ємом 76 літрів пропонують достатньо місця для тривалих подорожей. Запропонована навігаційна система Turn by Turn з 5-річним терміном дії ліцензії пропише точні та детальні маршрути до кожного з пунктів призначення.

Новий DesertX Discovery приєднується до середньовагової лінійки пригодницьких байків бренду. Фото: Ducati

Тут покращена конфігурація туристичного вітрового скла. Воно зменшить втому водія завдяки аеродинамічному захисту від вітру та сміття, забезпечуючи безпечніше та приємніше водіння.

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Мотоцикл оснащений перевіреним двигуном Testastretta 11 з десмодромним розподілом та рідинним охолодженням об'ємом 937 куб. см. Він видає на-гора 110 к.с. при 9250 об/хв і максимальний крутний момент 92 Нм при 6500 об/хв. Його не стали міняти, оскільки цей силовий агрегат відповідає заявленим потребам, вважається економічним та екологічним.

Розробники подбали про надійний захист мотоцикла від випадкових падінь і можливих ударів у результаті використання мотоцикла на нерівних трасах.Фото: Ducati

Шанувальники бренду Ducati та нової версії отримають три режими їзди для доріг і два для бездоріжжя. В будь-якому разі усі рішення мають гнучку конфігурацію застосування.

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Шасі DesertX Discovery базується на трубчастій сталевій просторовій рамі з великим ходом пружини. Це робить мотоцикл придатним для водіння як по гарній т расі, так і по бездоріжжю. Цьому сприятимуть і шини, які отримали потрійну омологацію.

Новий Discovery дуже близький до базової моделі DesertX, з тією ж підвіскою, пакетом електроніки, висотою сидіння та паливним баком.Фото: Ducati

Щодо ціни, то позначений як модель 2025 року передається у дилерські центри для продажу за рекомендованою роздрібною ціною 19 995 доларів США.