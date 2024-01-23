Презентований ще на початку грудня найдорожчий мотоцикл 2023 року, названий "Diavel для Bentley", офіційно розпродано менш ніж за вісім тижнів

Повідомляється, що для цього проєкту Ducati черпав натхнення з культового Bentley Batur, використовуючи акуратні елементи дизайну, з-поміж яких оновлені впускні отвори, ідентична схема фарбування Batur ("Scarab Green") і низка компонентів преміумкласу (вуглецеве волокно та інше).

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Байки мають обмежений тираж 500 + 50. У стандартній версії мотоцикл коштує 70 000 доларів США, а ексклюзивний варіант у 50 машин Ducati Diavel для Bentley Mulliner отримав цінник у 90 000 доларів. Таким чином, цей коштовний байк отримує статус найдорожчого мотоцикла 2023 року.

Спеціальне видання мотоцикла з тиражем у 500 одиниць створено на основі Ducati Diavel V4. Він виробляє 168 к.с. та має алюмінієве монококового шасі зі шляхетною кольористикою British Racing Green, хоча насправді називається "Scarab Green".

А ось Ducati Diavel для Bentley Mulliner, що ще більше ексклюзивніший і дорожчий, має адресне постачання: згадані 50 стильних мотоциклів виготовлені тільки для власників Bentley.

Можна відкинути сумніви щодо складного збуту кожного із цих 500 + 50 мотоциклів. Як стало відомо з останніх релізів, весь тираж на всі варіанти "Ducati Diavel для Bentley Mulliner" вже повністю зарезервовано і записано поіменно на майбутніх власників.