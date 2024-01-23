Презентованный еще в начале декабря самый дорогой мотоцикл 2023 года, названный "Diavel для Bentley", официально распродан менее чем за восемь недель

Сообщается, что для этого проекта Ducati черпал вдохновение из культового Bentley Batur, используя аккуратные элементы дизайна, среди которых обновленные впускные отверстия, идентичная схема покраски Batur ("Scarab Green") и ряд компонентов премиум-класса (углеродное волокно и прочее).

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Байки имеют ограниченный тираж 500 + 50. В стандартной версии мотоцикл стоит 70 000 долларов США, а эксклюзивный вариант в 50 машин Ducati Diavel для Bentley Mulliner получил ценник в 90 000 долларов. Таким образом, этот байк получает статус самого дорогого мотоцикла 2023 года.

Специальное издание мотоцикла с тиражом в 500 единиц создано на основе Ducati Diavel V4. Он производит 168 л.с. и имеет алюминиевое монококовое шасси с благородной колористикой British Racing Green, хотя на самом деле называется "Scarab Green".

А вот Ducati Diavel для Bentley Mulliner, что еще более эксклюзивный и дорогой, имеет адресную поставку: упомянутые 50 стильных мотоциклов изготовлені только для владельцев Bentley.

Можно отбросить сомнения относительно сложного сбыта каждого из этих 500 + 50 мотоциклов. Как стало известно из последних релизов, весь тираж на все варианты "Ducati Diavel для Bentley Mulliner" уже полностью зарезервирован и записан поименно на будущих владельцев.