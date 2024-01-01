Обещанный Ducati DesertX Discovery поступит в продажу осенью

DesertX Discovery будет поставляться в двух цветах – Thrilling Black и Ducati Red. Здесь сохранено стандартное оборудование, включающее усиленные рукоятки, защиту двигателя, решетку радиатора и усиленную защиту масляного поддона. Эти функции помогают мотоциклистам в условиях сложного бездорожья.

В новой версии, пишет CycleNews, разработчики предлагают ручки с подогревом и увеличенное окно обтекателя для повышения комфорта при низких температурах. Однако осталась стандартная центральная подставка, что дает облегченный доступ к багажу и обслуживанию.

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Разработчики позаботились о комфорте и безопасности. Алюминиевые чемоданы объемом 76 литров предлагают достаточно места для длительных путешествий. Предложенная навигационная система Turn by Turn с 5-летним сроком действия лицензии пропишет точные и подробные маршруты к каждому из пунктов назначения.

Новый DesertX Discovery присоединяется к средневесовой линейке приключенческих байков бренда. Фото: Ducati

Здесь улучшена конфигурация туристического ветрового стекла. Оно уменьшит усталость водителя благодаря аэродинамической защите от ветра и мусора, обеспечивая более безопасное и приятное вождение.

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Мотоцикл оснащен проверенным двигателем Testastretta 11 с десмодромным распределением и жидкостным охлаждением объемом 937 куб. см. Он выдает на-гора 110 л.с. при 9250 об/мин и максимальный крутящий момент 92 Нм при 6500 об/мин. Его не стали менять, поскольку этот силовой агрегат соответствует заявленным потребностям, считается экономичным и экологичным.

Разработчики позаботились о надежной защите мотоцикла от случайных падений и возможных ударов в результате использования мотоцикла на неровных трассах. Фото: Ducati

Поклонники бренда Ducati и новой версии получат три режима езды для дорог и два для бездорожья. В любом случае все решения имеют гибкую конфигурацию применения.

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Шасси DesertX Discovery базируется на трубчатой стальной пространственной раме с большим ходом пружины. Это делает мотоцикл пригодным для вождения как по хорошей трассе, так и по бездорожью. Этому будут способствовать и шины, которые получили тройную омологацию.

Новый Discovery очень близок к базовой модели DesertX, с той же подвеской, пакетом электроники, высотой сиденья и топливным баком. Фото: Ducati

Что касается цены, то обозначенный как модель 2025 передается в дилерские центры для продажи по рекомендованной розничной цене 19 995 долларов США.