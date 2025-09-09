Bosch разрабатывает системы автоматизированного вождения для Volkswagen Group

Bosch и CARIAD совместно разрабатывают программное обеспечение для автопилотов уровней 2 и 3 и систем помощи водителю, используя возможности искусственного интеллекта. Это позволит создать мощные системы помощи вождению.

Volkswagen Group планирует интегрировать эти функции в свою новую архитектуру автомобилей. Bosch, предлагающий решения от отдельных функций до полной программной среды, сделает их доступными и для других производителей. Партнерство компаний демонстрирует, что технология может стать основой для европейских решений.

"Своими результатами мы подтверждаем, что немецкая автомобильная промышленность освоила ключевые технологии искусственного интеллекта и автоматизированного вождения. Благодаря опыту наших разработчиков и инженеров мы обеспечиваем важную составляющую цифрового суверенитета Европы. Цель Альянса - сделать автоматизированные системы вождения удобными и безопасными для как можно большего количества людей, чтобы они могли эффективнее использовать время в дороге", - отмечает Питер Бош, генеральный директор CARIAD.

Матиас Пиллин, технический директор Bosch Mobility, добавляет: "Для надежного и масштабного внедрения систем автоматизированного вождения главное значение имеют данные и искусственный интеллект. Мы сможем преодолеть этот вызов только совместными усилиями, работая как равноправные партнеры и отказываясь от устоявшихся стереотипов. Вместе с CARIAD в рамках Альянса по автоматизированному вождению мы показываем, как это должно действовать на практике".

Первыми тестовыми моделями стали ID.Buzz и Audi Q8. В 2025 году сотни авто получат комплексные системы датчиков для сбора данных. Это поможет разработчикам оптимизировать алгоритмы и анализировать редкие и сложные ситуации на дороге, так называемые "корнер-кейсы". Благодаря этому ассистированное и автоматизированное вождение станет еще более безопасным и удобным для пользователей.